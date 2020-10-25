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رياضة

لستم وحدكم.. الجماهير تدعم بيراميدز في نهائي الكونفدرالية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الكونفدرالية_يا_بيراميدز دعما للفريق المصري في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات: "‏كل التوفيق لبيراميدز بكرة ان شاء الله فرقة محترمة ومنظومة شغالين كويس بس للاسف بدون جماهير"، "لو تفتكرو السنة الي فاتت والزمالك بيلعب النهائي كانت مصر كلها ليلة الماتش بتتكلم وتتابع هو ده الفرق اللي قصدي عليه بقي".
 
‎#الكونفيدرالية_يا_بيراميدز" و"لستم وحدكم.. جماهير الزمالك في ضهركم وتدعمكم بكل قوة.. شرفوا مصر كما شرفتموها بالفوز خارج الديار والوصول للنهائي ". 


وقال أخرون" ‏خطواة واحدة يا ابطال لمعانقة اللقب الافريقى الاول  ‎#الكونفيدرالية_يا_بيراميدز " و" ‏مش محتاجين دعم من الاعلام  الاحمر احنا 50 مليون حندعم فريق بيراميدز المصرى انهارده وبكره حندعم الزمالك جمهور الزمالك هو سند ما لاسند له ‎#الكونفيدرالية_يا_بيراميدز". 


واضاف اخرون" ‏كل الدعم والتوفيق لنادي بيراميدز ‎#الكونفيدرالية_يا_بيراميدز " و ‏‎#الكونفيدرالية_يا_بيراميدز"

من غيركم أيها الأبطال أحق بها.. اذهبوا وعودوا بالكونفيدراليه.. ليحتفظ بها فريق مصري للسنة الثانية على التوالي". 

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