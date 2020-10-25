محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح بعد تألقه مع ليفربول امس امام فريق شيفيلد يونايتد وإحرازه هدف ملغي بداعى التسلسل وضياع هدف اخر بسبب العارضه.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات "‏ربنا يكون في عونك اليومين دول يا أبو صلاح.





بجد الموضوع بقى صعب ‎#محمد_صلاح ‎"، "‏الكورة بتاعت صلاح اللي في العارضة ماني بيقوله انا فاضي كنت باصيلي صلاح قاله اباصيلك ايه في ال 6 يارده".





وقال آخرون "‏كمية ضغط كانت رهيبة ورقابة علي كل لمسة برغم كده قدر يهرب ويجيب هدف ويحسب تسلل ويخلق فرصة لنفسه ويراوغ والكوره تيجي في القائم سوء حظ كبير مفيش لاعب في ليفربول بيكون عليه رقابة بالشكل ده كل الأندية بتعمل حسابهاليه في الملعب صلاح اكثر من لاعب أنه الملك"، "‏ساديو واقف لصلاح علي الواحده هو كل بداية موسم هيعمل قصة! صلاح من بداية الموسم وهو بيصنع فرص كتير بس للاسف متسجلش منها"، "لسه في مباراة ايفرتون كان عمل كوره لساديو خلاه هو والجول و ساديو لم يوفق فيها. كورة انهاردة ٩٩.٩% من المهاجمين هيلعبوها كده. اتمني صلاح لا يتاثر بالكلام ده".







