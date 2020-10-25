كلية الدعوة الإسلامية تناقش حروب الجيلين الرابع والخامس وكيفية مواجهتها

عقدت كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أولى ندوات الموسم الثقافي للعام الجامعي 2020/ 2021، تحت عنوان: "الانتماء ومكافحة إسقاط مصر"، حاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور حمدي لبيب، الملحق العسكري بكوريا الشمالية، نائب مدير الشئون المعنوية السابق، بحضور الدكتور أحمد حسين، عميد الكلية.





وثمن عميد الكلية، دور ضيف الندوة اللواء حمدي لبيب، في توعية الشباب بقضايا الوطن، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، كما رحب بطلاب الفرقة الأولى وبجميع الحضور، ثم تبع ذلك إنشاد فريق من طلبة الفرقة الأولى لمجموعة من الأناشيد الدينية والوطنية.



