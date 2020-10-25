AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كلية الدعوة الإسلامية تناقش حروب الجيلين الرابع والخامس وكيفية مواجهتها

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:37 ص
ندوة بدعوة الأزهر
ندوة بدعوة الأزهر حول حروب الجيلين الرابع والخامس
Advertisements
محمد شحتة
عقدت كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أولى ندوات الموسم الثقافي للعام الجامعي 2020/ 2021، تحت عنوان: "الانتماء ومكافحة إسقاط مصر"، حاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور حمدي لبيب، الملحق العسكري بكوريا الشمالية، نائب مدير الشئون المعنوية السابق، بحضور الدكتور أحمد حسين، عميد الكلية.

وثمن عميد الكلية، دور ضيف الندوة اللواء حمدي لبيب، في توعية الشباب بقضايا الوطن، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، كما رحب بطلاب الفرقة الأولى وبجميع الحضور، ثم تبع ذلك إنشاد فريق من طلبة الفرقة الأولى لمجموعة من الأناشيد الدينية والوطنية.

وتحدث ضيف الندوة عن الأمن القومي المصري وقيمة الانتماء وأنواعه ومراحله وكيفية تعزيز الانتماء، ثم تحدث عن حروب الجيل الرابع والخامس الموجهة لشباب مصر وكيفية مواجهتها، وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضر عن الأسئلة التي وجهها إليه الحضور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: الأمة بحاجة ماسة لمراجعة مضامين الشريعة لتعيش زمانها في يسر

برعاية الإمام الأكبر. . انطلاق دورة تدريبية لواعظات ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

ترشيحاتنا

رسولنا خط أحمر.. أحمد موسى منفعلا: تصريحات ماكرون جريمة في حق 1.5 مليار مسلم

بـ فستان جريء.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها

أفضل دعاء بين السجدتين في الصلاة .. الأزهر للفتوى يكشف عنه

بعد إساءته للرسول.. إعلامية كويتية تقصف جبهة الرئيس ماكرون

شيخ الأزهر: نرفض استخدام رموز الإسلام ومقدساته فى مضاربات رخيصة

بفستان منفوش.. روجينا بإطلالة مثيرة للجدل من مهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة