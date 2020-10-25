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رياضة

يحتاج تطوير وتضبيط .. نبيل الحلفاوي يدافع عن كهربا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
دافع الفنان نبيل الحلفاوي عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي بعد تغريدة أحد المتابعين الذي يشكك في قدراته.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر: "‏كهربا مش صفقة فاشلة.. هو يحتاج تطوير وتضبيط".

وسأل أحد المتابعين، نبيل الحلفاوي "‏‎احمد الشيخ بطئ في التفكير جدا جدا جدا  وكهربا صفقه فاشله ده من وجه نظري المتواضعه يا قبطان ولا ايه راأك".

وصعد النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي في مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي البطوله. 

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان في مرمى الوداد.

وأضاف الأهلي  الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي.


وجاء هدف الاهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية على يسار حارس الوداد.


وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه.

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