ترامب يحرض على ضرب سد النهضة لتحقيق انتصار دبلوماسي.. وتبون يخضع لحجر صحي احترازي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مشاورات عون والحريري تقترب من حسم تشكيل الحكومة اللبنانية

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أرمينيا ترفض طلب تركيا بالانضمام إلى مباحثات الحل السياسي في ناغورني كاراباخ

ترامب يدلي بصوته في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية









أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم، الأحد، تلميح الرئيس الأمريكي لاحتمال ضرب مصر لسد النهضة الإثيوبي، وتابعت الإعلان عن خضوع الرئيس الجزائري لحجر صحي احترازي بعد إصابة مسئولين بفيروس كورونا، كما اهتمت بإدلاء الرئيس الأمريكي بصوته في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية.









في الشأن المصري، رأت صحيفة "القبس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يكون قد حرض مصر بشكل غير مباشر على ضرب سد النهضة من أجل إجبار إثيوبيا على تغيير موقفها التفاوضي بما يسهل الوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد، كي يستثمره الرئيس الأمريكي باعتباره نصرًا دبلوماسيًا جديدًا يصلح لترويجه كدعاية انتخابية.









وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الجريدة" أن محادثات الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس، شكلت «البوصلة» السياسية لتحديد المسار الذي ستسلكه عربة «التأليف»، وما إذا كان سيكون سهلا أم معقدا، إضافة إلى المدة التي ستستغرقها العملية.









وكشفت مصادر سياسية متابعة، أمس، أن «شكل الحكومة وحجمها كان محور اللقاء بين الرجلين، حيث يريدها الرئيس المكلف مصغرة، بينما يفضلها حزب الله والتيار الوطني الحر موسعة»، لافتة إلى أن «هذه المسألة لن تكون عائقا أمام التشكيل».









وقالت صحيفة "الصباح" إن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان نفى أمس، السبت، أن تكون السفارة الفرنسية في بيروت قد تعرضت لإلقاء قنبلة من قبل مجهولين مساء الجمعة.









وقال جهاز قوى الأمن على "تويتر"، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا عن إلقاء قنبلة على السفارة الفرنسية في بيروت وأن «قوى الأمن تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلًا». وكانت بعض المناطق شهدت في الساعات الأخيرة اعتصامات احتجاجًا على إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد مطلقين هتافات ضد فرنسا.









ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده أن بخير وعافية وإنه يواصل عمله عن بُعد، بعد وقت قصير من إعلان رئاسة الجمهورية خضوعه لحجر صحي طوعي لمدة 5 أيام بعد أن ظهرت أعراض ڤيروس كورونا على مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة.









وقال تبون، في تغريدة له في حسابه على "تويتر": «امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي، دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا. أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر».









وأبرزت صحيفة "الراي" إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.









وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن «قوات التحالف المشتركة تمكنت، ولله الحمد، صباح اليوم، الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية».









دوليًا، ذكرت "القبس" أن السلطات الإيرانية قررت إغلاق المزارات الدينية في طهران وقم ومشهد اعتبارا من الاثنين المقبل، لمدة شهر كامل للحد من تفشي فيروس كورونا مع تجاوز عدد الإصابات 560 ألفا.





وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بتسجيل 5814 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 562705، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 32230 بعد تسجيل 335 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.









وقالت "الجريدة" إن أرمينيا مطلب تركيا بالانضمام إلى الحل السياسي في الصراع الدموي حول إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان، واتّهمتها بالتورّط مباشرةً في النزاع "عبر الدعم التقني العسكري وإرسال إرهابيين عسكريين إلى المنطقة". وجاء ذلك في رد على ما يبدو على إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمة عقب أدائه صلاة الجمعة في ولاية إسطنبول، أمس الأول، إن لبلاده حق المشاركة في التسوية مثل روسيا.









وأفادت "الأنباء" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضم إلى نحو 53.5 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.









واقترع ترامب في وست بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاجو الذي يملكه بعدما غير مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا، وهي من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه لاقتناص فترة رئاسة ثانية.









ونقلت "الراي" عن الأمم المتحدة إعلانها أن معاهدة حظر الأسلحة النوويّة ستدخل حيّز التنفيذ في غضون 90 يومًا بعد أن صادقت عليها خمسون دولة، آخِرها هندوراس.









ورحّب رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر بيتر ماورير، على غرار منظّمات غير حكوميّة أخرى، بالإنجاز المُحرَز، قائلًا في بيان «اليوم هو انتصار للبشريّة ووعد بمستقبل أكثر أمانًا».