الرئيس الجزائري يخضع لحجر صحي احترازي .. وترامب يدلي بصوته مبكرا في الانتخابات.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

إقبال كثيف من النساء وكبار السن على التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري

الإمارات ترحب الإعلان عن إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

فرنسا تستنكر تصريحات أردوغان بشأن صحة ماكرون العقلية





اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بانطلاق ماراثون الانتخابات التشريعية في مصر، واهتمت بمشاورات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف حول تشكيل الحكومة، كما تابعت إدلاء الرئيس الأمريكي بصوته في الانتخابات الرئاسية.





في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن أعدادا كبيرة من الناخبين المصريين احتشدت أمس أمام لجان الاقتراع خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، وثاني برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو، والتي أجريت في 14 محافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.





وفي مشهد متكرر من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، هيمن حضور النساء وكبار السن على المشهد الانتخابي، حيث تصدروا طوابير الناخبين في الساعات الأولى من بدء التصويت، فيما ارتفعت نسبة المشاركة بصورة ملفتة في القرى والمناطق الريفية من محافظات مصر.





وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على «تويتر» أمس، أنه دخل في حجر صحي طوعي، بعد إصابة عدد من أعضاء الحكومة وأفراد بمؤسسة الرئاسة بفيروس كورونا المستجد.





وقال تبون: «امتثالًا لنصيحة الطاقم الطبي، لقد دخلت في حجر صحي طوعي، إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بـ(كورونا). وأطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وأنني أواصل عملي عن بُعْد إلى نهاية الحجر».





وذكرت صحيفة "الخليج" أن المناخ التشاؤمي السلبي المخيم على لبنان والملف الحكومي تحول إلى تفاؤلي، إذ عقد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، عصر أمس، لقاء مع رئيس البلاد ميشال عون، جرى خلاله استعراض تطورات الوضع المتعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة.





وقال الحريري، في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء الذي استغرق قرابة الساعة، إن الأجواء تتسم بالإيجابية، مشددًا على أنه لن يتطرق إلى أي تفاصيل تتعلق بالاجتماع مع رئيس الجمهورية.





ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن وزارة الخارجية الإماراتية ترحيبها بقرار السودان مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل، وأشادت في بيان لها أمس بجهود الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.





وقالت الوزارة: «إن قرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعتبر خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة»، مؤكدة أن «هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي».





وأفادت "البيان" بأن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن - في بيان صدر اليوم - أن قوات التحالف المشتركة، تمكنت، مساء أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن حلفاء الولايات المتحدة وافقوا على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق، محذّرين واشنطن خلال اجتماع لوزراء دفاعهم في بروكسل من الانسحاب أحاديًّا من هذا البلد ومن أفغانستان.





وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن "الوضع الأمني في العراق يبقى مثيرا للقلق، لكنّ حلف شمال الأطلسي مستعد لتعزيز مهمته وتوسيعها، وتدريب القوات العراقية".





وبحسب موقع "24" الإخباري، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، التزام القوات المسلحة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مبينًا أن الكرة في ملعب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج.





وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي من بنغازي تعليقًا على توقيع اللجنة العسكرية المشتركة اتفاقًا لوقف إطلاق النار في جنيف إن تنفيذ الاتفاق يحتاج لضامن رئيسي لتطبيقه.





دوليًا، نقلت "البيان" عن الرئاسة الفرنسية استنكارها تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "غير المقبولة" بحق نظيره إيمانويل ماكرون، وأعلنت استدعاء السفير الفرنسي من أنقرة للتشاور.





واستنكرت الرئاسة الفرنسية تصريحات أردوغان التي شكك من خلالها بـ "الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي على خلفية مواقف له تجاه المسلمين. وأضافت "نطلب من أردوغان أي يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة. لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم".





وذكرت "الوطن" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى أمس بصوته مبكرًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر، وذلك في مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا.





ووصل الرئيس الأمريكي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن وإنّما بشكل مبكر على غرار 55 مليون أمريكي سبق أن أدلوا بأصواتهم خشية الزحام يوم الاقتراع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وبحسب موقع "24"، ستدخل معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير المقبل، بعد أن صادقت الدولة الخمسين على الاتفاقية.





وتعهدت الدول التي وقعت على الاتفاقية بعدم القيام تحت أي ظرف من الظروف "بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى"، وفقًا لنص المعاهدة.