بنشر صورة بإحصائية أهدافه .. أحمد عيد عبد الملك: محدش بياخد غير نصيبه





وكتب احمد عيد عبد الملك قائلا "‏اما بشوف الارقام دي بقول ازاي في ٩ سنين مع حرس الحدود مكنتش بشوط ضربات جزاء غير ضربة واحدة في ٩ سنين في الدوري وضربة في افريقيا فرقت كتير في الاجوال اكيد ،،بس طبعًا الحمد الله راضي كل الرضا و محدش بياخد غير نصيبه".





وحرص أحمد عيد عبد الملك على تهنئة صديقه "طارق حامد " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بمناسبة عيد ميلاده الـ 32 ، وهو من مواليد 24 أكتوبر 1988.







