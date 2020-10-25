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رياضة

شوبير يعلق على هزيمة برشلونه بثلاثية من ريال مدريد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:54 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز فريق ريال مدريد على برشلونة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز. 


وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ريال مدريد عمل كل حاجة في الدنياالكورة وكمان كسب برشلونة في قلب الكامب نو بصراحة زيدان دايمًا بيعرف يرجع من الباب الكبير بسرعة برافو".

فاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدروي الإسباني.

تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق فاللفيردي في الدقيقة الرابعة، ثم أدرك فاتي التعادل سريعا في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة الـ 63 وضع راموس ريال مدريد في المقدمة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مودريتش الهدف الثالث بعد مراوغة مهينة لحارس برشلونة في الدقيقة 90.



وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة السابعة في المركز العاشر.

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