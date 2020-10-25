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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا .. هاشتاج إلا رسول الله يا فرنسا يتصدر تويتر.. ونبيل الحلفاوي يدافع عن كهربا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
الا رسول الله
الا رسول الله
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #الا_رسول_الله_يا_فرنسا دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد إساءة رئيس فرنسا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات "‏بأبي أنت وأمي يا رسول الله ⁦ اللهم صلي وسلم وبارك علي أشرف خلق الله ⁦" و "‏اللهم إنك قلت وقولك الحق ( انا كفايناك المستهزئين )..اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك الا_رسول_الله_يا_فرنسا".


علق الفنان حماده هلال على قيامه بتعدبل كلمات اغنيته الجديده  الشرع محلل  أربعة الذي لقيت استنكر من قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

وكتب حمادة هلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "بجد انا بحب صناعه الاغاني اوى وبحب جمهوري اوى اوى ومن زمان وانا عيل صغير الحمدلله والشكر لله ناجح ومش بفكر اسرق فكره ومجهود حد عشان ربنا يباركلى فى حياتي بس بجد الفتره دي صعبه جدآ فى عالم صناعه الاغاني وانا عرفت ان في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات اغنية الشرع محللي اربعه فانا احترامًا ليهم ولكل الجمهور فانا هعدل في كلمات الاغنيه". 


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الكونفدرالية_يا_بيراميدز  دعما لبيراميدز في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كل التوفيق لبيراميدز بكرة ان شاء الله فرقة محترمة و منظومة شغالين كويس بس للاسف بدون جماهير لو تفتكرو السنة الي فاتت و الزمالك بيلعب النهائي كانت مصر كلها ليلة الماتش بتتكلم و تتابع هو ده الفرق الي قصدي عليه بقي 
‎#الكونفيدرالية_يا_بيراميدز" و "‏‎#الكونفيدرالية_يا_بيراميدز
لستم وحدكم.. جماهير الزمالك في ضهركم وتدعمكم بكل قوة.. شرفوا مصر كما شرفتموها بالفوز خارج الديار والوصول للنهائي ". 


دافع الفنان نبيل الحلفاوي عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي بعد تغريدة احد المتابعين الذي يشكك في قدراته.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏كهربا مش صفقة فاشلة.. هو يحتاج تطوير وتضبيط.".

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