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أخبار العالم

ينفذ أجندة إيران الخبيثة.. بومبيو: حزب الله مثل تنظيمي القاعدة وداعش

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:27 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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شيماء مصطفى
أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بتصنيف جواتيمالا لحزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد على قطع قدرة هذه الحركة على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال حول العالم.

وقال بومبيو في بيان له،إن العالم أدرك حزب الله على حقيقته، والذي ليس كمدافع عن لبنان، بل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود مكرسة للدفع بأجندة إيران الخبيثة.

ووصف حزب الله  بأنه مثل تنظيم القاعدة وداعش، يتمتع بانتشار عالمي في السنوات الأخيرة وعملياته ومؤامراته التي طالت الأميركيتين ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا وإفريقيا وآسيا.

ودعا الدول الأخرى شركاء أمريكا لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية والاعتراف بأنه لا يوجد فرق بين ما يسمى بالجناح العسكري والسياسي للمنظمة، واتخاذ أي إجراء ممكن لمنع نشطاء حزب الله ومجنديهم ومموليه من العمل في أراضيهم.

وبذلك تنضم جواتيمالا لعدد من الدول العالمية التي صنفت حزب الله على أنها منظمة إرهابية بسبب نشاطاتها الخبيثة مع إيران.

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