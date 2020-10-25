AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار رئيس الوزراء: الدولة تشهد إصلاحات من الباطن.. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
مستشار رئيس الوزراء
مستشار رئيس الوزراء
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن مهمة نائب المجلس خدمة دائرته فيما يخص المشروعات، مؤكدا أن النائب ليست مهمته خدمة المواطن بشكل شخصي.

وأضاف هاني محمود، خلال استضافته بالتغطية الخاصة المذاعة على فضائية دي إم سي، أن النائب ليس من مسؤوليته تقديم خدمات شخصية، لأن هذه المساعدات الشخصية غير موجودة في المجالس النيابية بالعالم.

ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب مسؤوليته مواجهة الحكومة، لافتا إلى ضرورة الإسراع في وضع قانون المحليات حتى تظل سلطة للمجلس المحلي على الإداري ومحاسبة المحافظين.

وأشار "محمود" إلى أن تراكمات الأعوام السابقة ستأخذ وقتا كبيرا في الإصلاح، موضحا أنه لأول مرة تشهد مصر إصلاحات من الباطن وليست إصلاحات مؤقتة.

وأكد "محمود" أن الدولة المصرية تقوم حاليا بأرشفة إلكترونية لكل البيانات الخاصة بموظفي الدولة، حتى تتم عمليات النقل من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية الجديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار رئيس الوزراء: 60 ألف موظف حكومي سينتقلون للعاصمة الإدارية

هاني محمود: الموظفون الذين يقدمون خدمات للمواطنين لن ينتقلوا حاليا للعاصمة الإدارية

مستشار رئيس الوزراء: الجهاز الإدارى بالدولة مترهل وفى حاجة إلى تأهيل.. فيديو

مستشار رئيس الوزراء: الانتقال للعاصمة الإدارية بداية الإصلاح للجهاز الإداري للدولة.. فيديو

مستشار مجلس الوزراء: 60 ألف موظف سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة فى النصف الأول من 2021 .. فيديو

مستشار رئيس مجلس الوزراء: العاملون بالعاصمة الجديدة سيعملون بأحدث الطرق التكنولوجية والإدارة فى العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

أطعمة تجعل شعرك يطول بجنون

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

مستشار رئيس الوزراء: الدولة نجحت في إغلاق ثغرات التزوير بالانتخابات.. فيديو

بخطوة تصعيدية جديدة.. تركيا تؤجج الصراع مع اليونان وقبرص

بإطلالة أنيقة .. درة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها بباريس

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes glc كوبيه الجديدة 2021 .. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد