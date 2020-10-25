مستشار رئيس الوزراء: الدولة تشهد إصلاحات من الباطن.. فيديو

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن مهمة نائب المجلس خدمة دائرته فيما يخص المشروعات، مؤكدا أن النائب ليست مهمته خدمة المواطن بشكل شخصي.





وأضاف هاني محمود، خلال استضافته بالتغطية الخاصة المذاعة على فضائية دي إم سي، أن النائب ليس من مسؤوليته تقديم خدمات شخصية، لأن هذه المساعدات الشخصية غير موجودة في المجالس النيابية بالعالم.





ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب مسؤوليته مواجهة الحكومة، لافتا إلى ضرورة الإسراع في وضع قانون المحليات حتى تظل سلطة للمجلس المحلي على الإداري ومحاسبة المحافظين.





وأشار "محمود" إلى أن تراكمات الأعوام السابقة ستأخذ وقتا كبيرا في الإصلاح، موضحا أنه لأول مرة تشهد مصر إصلاحات من الباطن وليست إصلاحات مؤقتة.





وأكد "محمود" أن الدولة المصرية تقوم حاليا بأرشفة إلكترونية لكل البيانات الخاصة بموظفي الدولة، حتى تتم عمليات النقل من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية الجديدة.