بدء تلقي ملفات الطلاب المتقدمين لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية بمحافظة المنوفية عن بدء استلام ملفات طلاب الثانوية الفنية للتقديم إلي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 2020/10/25 وحتى يوم الأربعاء القادم الموافق 2020/10/28، كما يتم تسجيل الرغبات الخاصة بالبرامج التكنولوجية الأربعة وإجراء الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين.





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ويتم دفع القسط الأول من المصروفات (وقيمته ٥ آلاف جنيه) عن طريق الفيزا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بحيث يجب أن يكون الطالب معه كارت الفيزا وبه قيمة القسط الأول كما يمكن للطالب دفع جميع المصروفات مرة واحدة بمبلغ (بقيمة 10 آلاف جنيه).

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- بطاقة الترشيح النهائية وثلاث صور منها

- أصل شهادة الثانوية الفنية وثلاث صور منها

- أصل شهادة الميلاد المميكنة ويكون موضح بها الرقم الثلاثي + ثلاث صور منها

- 5 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب

- 8 صور شخصية حديثة للطالب 4×6

- استمارة 2 جند واستمارة 6 جند للذكور