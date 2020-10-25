AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث نتائج المشروعات الزراعية الممولة من الإيفاد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
Advertisements
وفاء نور الدين
 استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة  اوميت مانسيز مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى والتي كانت في زيارة إلى مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذة في محافظات كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسوان والنوبارية وذلك لمتابعة أنشطة المشروع.

القصير تلقى من مانسيز تقريرا شاملا حول مشروعات الإيفاد في مصر، مؤكدا أنها حققت الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري في 25 ألف فدان، حيث تم تنفيذ 6 آلاف منها حتى الآن .

أكد وزير الزراعة على اهتمام ومتابعة القيادة السياسية للمشروعات الممولة من الجهات الدولية المانحة وأشار إلى خطة الوزارة نحو انشاء وحدة مركزية لمتابعة وتقيم هذه المشروعات على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة منها.

حضر اللقاء محمد الغزالي مدير مكتب الايفاد بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتوجيه من الرئيس.. وزير الزراعة: إجمالي المبلغ الموجه لمشروع البتلو 4 مليارات جنيه ..فيديو

دراسة وتقييم تطبيق منظومة الري الحديث في الفيوم

الزراعة والتعاون الدولي يتفقدان المشروعات الزراعية الممولة من الجهات الدولية بالأقصر

محافظ بني سويف يبحث مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية دعم صغار المزارعين

تصدر منتجاتها للأسواق العالمية.. الزراعة والتعاون الدولي تتفقدان محطة الفرز والتعبئة للحاصلات الزراعية بالأقصر

بتكلفة 830 مليون دولار.. وزير الزراعة: تنفيذ 13 مشروعا بتمويل من صندوق الإيفاد

ترشيحاتنا

سياسة فارغة.. رسالة هامة على الهواء من رشا مجدي لشباب مصر

سر تكيف البشر على الأرض قبل 320 ألف عام

شوبير يعلق على هزيمة برشلونه بثلاثية من ريال مدريد

أطعمة تجعل شعرك يطول بجنون

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.4 مليون حالة

الصحة: الدفع بـ 1411 سيارة إسعاف مجهزة و11 لانش إسعاف نهري لتأمين انتخابات النواب 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes glc كوبيه الجديدة 2021 .. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد