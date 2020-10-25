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اقتصاد

رئيس اتحاد القطاع الخاص برواندا يدعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار في بلاده

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
روندا و مصر
روندا و مصر
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ولاء عبد الكريم

أكد روبيرت بافاكوليرا رئيس اتحاد القطاع الخاص برواندا،أن بلاده تتمتع بمناخ استثماري جيد وبيئة عمل مناسبة ونظام شفاف في عمليات التخليص الجمركي والتكويد والوفاء بالمعايير الدولية لهذا الأمر.


ودعا روبيرت بافاكوليرا،خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، رجال الأعمال المصريين والمستثمرين للاستثمار في بلاده في العديد من المجالات منها قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 51% من معدل الدخل الاجمالي برواندا، والسياحة والفنادق وكذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات، والصناعة خاصة في ظل رؤية بلاده لتعزيز المنتج المحلي واعلاء شعار ” صنع في رواندا”.

وأشار بافاكوليرا إلى عدم وجود شروط مسبقة للاستثمار في بلاده ويمكن للمستثمر أن يقوم بعقد شراكات مع الشركات الرواندية او الحكومة، مع وجود عمليات شفافية ونظم ضريبية جيدة.

ولفت إلى أن بلاده تعد دولة محورية بجوارها 6 أسواق كبيرة يمكن ان تكون مركزا للصادرات المصرية لتلك الدول، منوها بان العائق الذي يقلل من التجارة البينية بين بلاده ومصر تتمثل في النقل واللوجيستيات وطول فترة الشحن.

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