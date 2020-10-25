انتخابات النواب.. نسبة مشاركة غير متوقعة في اليوم الأول بالمرحلة الأولى

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إن أمس بعد مرور ساعتين من اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020 الحصر المبدئي، أظهر أن ما يقرب من 5% من إجمالي عدد الناخبين في كل محافظة على الأقل ادلى بصوته، وهذا دلالة على أن هناك إقبالا ووعيا كبيرا من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.





وتابع رفعت فياض، ، خلال حواره في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" لمتابعة سير العملية الانتخابية، أن المشاركة الانتخابية بالامس شهدت تنوع في فئات المجتمع من شباب الي رجال وبالتأكيد لم تغفل المرأة المصرية دورها الذي اعتدنا عليه الذي يضرب مشاهد رائعة في تلك العملية الديمقراطية السياسية.





وأوضح أن شكل الانتخابات الموجود مختلف عن كل مرة تجرى بها انتخابات، وذلك بالنسبة للقوائم أو حتى الانتخابات الفردية، واتاح هذا الشكل طبقا للقانون توسيع قاعدة المشاركين من كل الفئات والاعمار في العملية الانتخابية بمختلف الدوائر، لافتا الي ان القوائم سيكون لها على الاقل 25% من قاعدة التمثيل في المجلس.





وانطلقت صباح أمس السبت انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.





تستمر الانتخابات في الداخل يومى السبت والأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



