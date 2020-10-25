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رياضة

لتعويض غياب فان دايك .. ليفربول يتحرك لضم أوزان كاباك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
فيرجيل فان دايك مدافع
فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول
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محمد السعيد
يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع التركي أوزان كاباك مدافع فريق شالكه الألماني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غياب الهولندي فيرجيل فان دايك.

كان ليفربول أعلن مؤخرا عن إصابة فيرجيل فان دايك بقطع فريق الرباط الصليبي، وغيابه عن الفريق لمدة تترواح من 6 إلى 8 أشهر.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول دخل في مفاوضات مع شالكه لضم أوزان كاباك، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن شالكه كان يقدر قيمة مدافعه التركي بـ 40 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قد يستغني عنه مقابل 30 مليون جنيه إسترليني فقط، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الفرق الأوروبية، نتيجة تفشي فيروس كوروا المستجد.

يذكر أن فريق ليفربول تفوق على شيفيلد يونايتد أمس، السبت، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجيليزي " بريميرليج".

أحرز هدفي ليفربول روبرتو فيرمينو وجوتا، بينما سجل  ساندير  بييرج  هدف شيفيلد يونايتد الوحيد.

وألغت تقنية الفار هدفًا لـ محمد صلاح بسبب وجوده في موقع تسلل وذلك في الدقيقة 62.

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، فيما توقف شيفيلد عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر.



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