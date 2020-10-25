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حوادث

إصابة معاون قضائي بإحدى لجان انتخابات البرلمان ببني سويف بعد اصطدامه بـ توك توك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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محمد عبدالحليم
أصيب معاون قضائي عضو بلجنة انتخابية ببني سويف، بكسر بالذراع الأيسر، صدمه "توك توك" اثناء توجهه للجنته التابعة للدائرة الرابعة مراكز "ببا والفشن وسمسطا" ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي "أحمد م.ح.ص" 30 سنة، معاون قضائي، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأقر بأن سبب إصابته تعرضه لحادث تصادم "توك توك" به أثناء توجهه إلى لجنة الانتخابات.

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وأكد أنه حال توجهه إلى مقر اللجنة بالمعهد الأزهري بالفشن، اصطدم به "توك توك" إلا أنه توجه إلى مقر اللجنة، وبعد توقيعه بالحضور شعر بآلام بذراعه الأيسر وتم استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلته من الجنة إلى المستشفى. 

وكانت عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020 انتظمت في 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة داخل 481 مقرا انتخابيا، في يومها الثاني، بعد أن فتحت أبوابها أمام الناخبين من صباح اليوم الأحد.

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