رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب





أدلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم 25 أكتوبر، بصوته في انتخابات مجلس النواب وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المهندسين مؤكدًا ضرورة المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.





ودعا رئيس جامعة القاهرة، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للمشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع لدعم المسار الديمقراطي.





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وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة غير منحازة لأحد ولكنها منحازة للوطن فقط باعتبارها بيت للمصريين جميعًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على التقاليد الوطنية للجامعة ومراعاة أعرافها الرصينة في المشاركة بحرية كاملة في اختيار المرشحين.





وانطلقت صباح أمس، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الداخل، وفق إجراءات احترازية مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتستمر عملية التصويت في اللجان الانتخابية حتى الساعة 9 مساء اليوم.