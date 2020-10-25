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توك شو

نسبة جيدة جدًا.. باحث سياسي يكشف عن أرقام الناخبين بالأمس

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
عبدالناصر قنديل،
عبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية
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فرح علاء الخولي
قيم عبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، مشاركة الناخبين في اليوم الأول لانتخابات النواب 2020 بالأمس بأنها كانت مشاركة جيدة جدا جدا وذلك وفقا لما يسمى بالرصد الرقمي أعداد المصوتين مع اغلاق صناديق الاقتراع. 

وتابع "قنديل"، خلال حواره في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" لمتابعة سير العملية الانتخابية، أن محافظة الاقصر رصدت أعداد الناخبين أمس بـ 124 ألفًا 582 ناخبًا، ومقارنة أعداد المصوتين في انتخابات الشيوخ الشهر الماضي الذي لم يتجاوز عددهم 17 ألف ناخب فقط، أي من صوتوا أمس فقط عددهم يفوق إجمالي المصوتين في انتخابات الشيوخ.

وأوضح أن محافظة البحيرة ايضا كانت دليلا على ارتفاع أعداد المصوتين في الانتخابات البرلمانية وهذا على عكس انتخابات الشيوخ، لافتًا الي أنه بالأمس في بداية اليوم 5% من الناخبين أدلوا بأصواتهم.

وأضاف أن السياسة الانتخابية للمرشحين تعتمد على حشد المرشحين في نهاية اليوم الثاني وليس بداية اليوم الأول، مستطردا ان نسبة المشاركة الإجمالية بالأمس في الانتخابات كانت من 17% الي 23%.

وأشار إلي أن المسئولين يناشدون الناخبين للنزول في هذا العرس الانتخابي والمشاركة فيه، لافتا إلى أن الانتخابات هي عملية تنافسية كبرى تجرى في 71 دائرة انتخابية يشترك فيها 1879 مرشحًا.

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