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رياضة

في اجتماعه الأسبوعي.. وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات مونديال اليد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعه الأسبوعي مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، والمزمع إقامتها في مصر يناير 2021، بحضور الكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، وممثلي اللجان الفنية باللجنة المنظمة للبطولة.


وتناول الاجتماع - بحسب بيان اليوم، الأحد- بحث جميع التفصيلات الخاصة بتنظيم واستضافة فعاليات البطولة.


وتضمن الاجتماع بحث التدريبات الخاصة بالمتطوعين وتوزيعاتهم على مختلف الفعاليات بالصالات والمطارات والفنادق وصالات التدريب الفرعية التابعة الصالات الرئيسية، فضلا عن الاحتياجات الطبية المتضمنة بالخطوة الكبيرة المطلوبة لتنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد وأشار الوزير انه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة المصرية فيما يتعلق بمتطلبات الخطة الطبية.


وتضمن الاجتماع آخر التطورات الخاصة بأعمال الإنشاءات بالصالات المغطاة الرئيسية المستضيفة لمنافسات المونديال.


ووجه وزير الشباب والرياضة بالبدء في توفير وفرش جميع الصالات ومرفقاتها من شاملة القاعات والمناطق الإعلامية والخامات وغرف الملابس والأرضيات وأنظمة الصوت والإضاءة وتغطية شبكات المحمول والاتصالات السلكية واللاسلكية وجميع الأعمال الجارية في جميع الصالات في استاد القاهرة والعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وبرج العرب.


واطمأن صبحي على جاهزية صالات التدريب. 


وتضمن الاجتماع بحث أوجه الاستعدادات الخاصة بمنظومة التذاكر والحملة الدعائية لإطلاق البطولة واستعدادات حفلي الافتتاح والختام للمونديال. 
في اجتماعه الأسبوعي.. وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات مونديال اليد

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