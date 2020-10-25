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أخبار البلد

رغم إصابته بكسر.. مواطن يدلي بصوته في لجنة مدرسة العدالة بالجيزة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
رغم إصابته بكسر ..
رغم إصابته بكسر .. أحد المواطنين يدلي بصوته
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محمود ضاحي
شهدت لجنة مدرسة العدالة لغات بالجيزة، إقبال من كبار السن ومشاركة أحد المواطنين في عملية الإقتراع رغم إصابته بكسر في يده اليسرى، كما شددت قوات الأمن المكلفة بتأمين لجنة مدرسة العدالة بالجيزة على ضرورة المرور على كبائن التعقيم وارتداء الكمامات قبل دخول اللجنة للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات.


 وانطلقت امس السبت فعاليات الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية بالداخل  وسط تطبيق إجراءات احترازية داخل اللجان تشمل التعقيم والتطهير، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة ارتداء الكمامات، فألزم المستشار لاشين إبراهيم أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

ووفرت أيضا الهيئة كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات، كما اتخذت الهيئة الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

وكلفت الهيئة منسق الطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.


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