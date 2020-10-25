كاتب صحفي: القائمة المغلقة تقضي على التلاعب والنفوذ بالانتخابات.. فيديو

أن يختار من يمثله في البرلمان، مؤكدا أن النائب تقع على كاهله مسئولية ومهمة كبيرة ذات شقين.







وأضاف "عبد المجيد"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن المسئولية تنقسم إلى إعادة صياغة البنية التحتية، من خلال استحداث تشريعات جديدة، وتلك التشريعات لها ضرورات في إصلاح الأمور الحياتية.







وأوضح أن الشق الرقابي للنائب ولمجلس النواب، وهو الرقابة على السلطة التشريعية، موضحا أن البرلمان لديه أكثر من اختصاص في قطاعات الدولة.







وذكر أن الهدف من القائمة المغلقة هو القضاء على المشكلات التي كانت تحدث في الانتخابات السابقة، حيث كانت تقوم على العصبية وسيطرة ونفوذ رأس المال، وبناءً على هذا كان هناك أشخاص على قدر كبير من الكفاءة ولكن لا يستطيعون الدخول بسبب السياسة.







وأشار إلى أن التنافس الانتخابي يساعد على وجود أفضل المرشحين على الساحة من أجل دعم المجتمع والدولة والشعب.



قال أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، إن الشعب المصري يجب عليه