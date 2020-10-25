وزيرا القوى العاملة والنقل يعقدان اجتماعا لبحث مشكلات وقضايا العمال

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه العمال مع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، لافتا إلى أن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية التواصل بشكل دورى مع التنظيم النقابي العمالي، لبحث أوضاع العمال ومشكلاتهم، ومناقشة كل القضايا التى تهم العمال، ونظرة الحكومة المستقبلية لتذليل كل العقبات التي تواجههم.





في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بوزير النقل والوفد المرافق له، مؤكدا ضرورة التواصل فيما بين رؤساء الشركات، بما فيه صالح العمل والعمال، ما يسهم في حل كل المشكلات وتوضح أسس وقواعد العمل وحقوق كلا الطرفين.





وأكد وزير القوي العاملة أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون في تنفيذ بعض البرامج والندوات التوعوية لممثلي الشركات التابعة لوزارة النقل بأهمية التواصل مع العمال وبحقوق طرفي العملية الإنتاجية وواجباتهم، وفي نفس الوقت تنظيم ندوات للعمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحرصهم على العملية الإنتاجية للأفضل دائما وتحقيقه لأن ذلك فيه استمرار حصولهم على كل المزايا التي يحصلون عليها.





وبدوره قدم المهندس كامل الوزير وزير النقل، الشكر لوزير القوى العاملة على الاستقبال الطيب، وقام بعرض بعض القضايا المهمة التي تحتاج إلى مناقشة بشأنها بما يخص العمال داخل الشركات.





وتم الاتفاق على قيام وزير النقل بعقد لقاءات دورية مع 3 نقابات تتبع قطاع النقل وهيئاته وشركاته لبحث كل المشكلات التي تهم العمال في قطاعات السكك الحديدية والنقل البحري والبناء والأخشاب، ويحضرها وزير القوى العاملة.





في نهاية اللقاء أهدى وزير القوى العاملة هدية تذكارية لوزير النقل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.





حضر اللقاء من جانب وزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وهلال مأمون مدير عام الاتفاقيات والمؤتمرات بالعلاقات الدولية، ووفد من القانونيين من وزارة النقل.