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رئيس لجنة انتخابية ببنى سويف:عملية التصويت تتم بسهولة ويسر..فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال رئيس لجنة انتخاب ببني سويف، المستشار كريم الصفتى، إنه يتم التأكد من أوراق الانتخاب وأوراق الاقتراع فى الصباح الباكر، والتأكد من إجراءات التعقيم بالكامل للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأضاف رئيس لجنة انتخاب ببني سويف خلال لقاء على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم فتح اللجان فى تمام الساعة 9 صباحًا أمام الناخبين، منوهًا أنه لم يتم رصد اى شكاوى نهائيًا فى انتخابات المرحلة الاولى بانتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدًا أن عملية التصويت تتم بسهولة ويسر.

وتابع أنه يتم تقديم المساعدة لكبار السن، وتقديم المساعدات وتوفير الكمامات بالمجان أمام اللجان الانتخابية للتيسير على الناخبين، وتعقيم الأوراق والاقلام للحفاظ على صحتهم.

انطلقت صباح أمس السبت انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل يومى السبت والأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.


وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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