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أخبار البلد

شاهد.. توافد الناخبين على لجان مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
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الديب ابوعلي - نورهان خفاجي
يواصل الناخبون بمدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب بالدقي، التوافد على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.


ويشهد محيط اللجان الانتخابية، انتظاما في الخدمات الأمنية والمرورية، بمحيط المدرسة، لتأمين انتظام دخول الإقبال المتوسط من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.


وتقيم اللجنة العليا للانتخابات، لجنتين داخل مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب تحمل رقم 90 و91، حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم، وسط تواجد أمني لتأمين وتنظيم دخول الناخبين إلى اللجان. 


وقد انطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.


ويعد اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.


وفى نظام القائمة، تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.


وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
شاهد.. توافد الناخبين على لجان مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب
شاهد.. توافد الناخبين على لجان مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب
شاهد.. توافد الناخبين على لجان مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب
شاهد.. توافد الناخبين على لجان مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب
شاهد.. توافد الناخبين على لجان مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب

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