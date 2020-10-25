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أخبار العالم

عكس الاستطلاعات .. ناخبو ولاية بنسلفانيا لـ بايدن: هذه دولة ترامب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
ناخبو ولاية بنسلفانيا
ناخبو ولاية بنسلفانيا
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شيماء مصطفى
في الوقت الذي قالت استطلاعات الرأي، إن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن سيفوز بولاية بنسلفانيا، إلا أن يبدو أن هذه الاستطلاعات قد أساءت فهم مواطني الولاية قبل انطلاق ماراثون الانتخابات.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، فعند تقاطع طريقين في دالاس بولاية بنسلفانيا، تجمع المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعمه بعلو صوتهم قائلين وهم يرفعون أعلام حملته: "4 سنوات أخرى".

وخرج مؤيدو ترامب إلى الشوارع ليس للقائه، ولكن من أجل وصول جو بايدن، الذي سافر إلى الولاية من أجل حضور مسيرة بالسيارات في مقاطعة باكس.

وتعتبر ولاية بنسلفانيا متأرجحة تعتبرها كلتا الحملتين طريقًا مهمًا للوصول إلى البيت الأبيض فى انتخابات 2020، كما أنها المكان الذي ولد ونشأ فيه جو بايدن، إلا أن مواطنيها كانوا لهم قولا آخر مغايرا وهو توجيه رسالة أمس أثناء مشاركة نائب الرئيس في تجمعه وهي: "استسلم.. هذه هي دولة ترامب الآن".

وكانت حملة بايدن عقدت عن قصد تجمعات أصغر، لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث ظهر العديد من مؤيدي نائب الرئيس السابق في سياراتهم بولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وقال بايدن في التجمع: "أتمنى أن أذهب من سيارة إلى سيارة لألتقي بكم جميعًا.. لا أحب فكرة المسافات، لكنها ضرورية"، مضيفا: "لا نريد أن نصبح ناشرين للعدوى بشكل فائق".

ولذلك، انتقد الرئيس الأمريكي، منافسه الديمقراطي، ساخرا لعقده مسيرات بالسيارات، بدلًا من التجمعات الانتخابية الحاشدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب: "الناس في السيارات - لا أفهم ذلك"، مضيفا: "لم أر قط سيارات قليلة جدًا مثل ذلك.. لم تكن السيارات حتى في تباعد.. كانوا قريبين جدًا من بعضهم البعض".

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