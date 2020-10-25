القرى تكسب.. طوابير الناخبين تزداد أمام اللجان الانتخابية في دمنهور

شهدت لجان قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إقبالًا كثيفا من الناخبين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.





احتشد عشرات من المواطنين أمام لجنة قرية الشوكة البلد التابعة لمركز دمنهور، منذ صباح اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، للإدلاء بأصواتهم.





وفتحت لجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد ، أبوابها لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية و أمنية مشددة.





أكد هشام آمنة محافظ البحيرة، أن تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل وحدة محلية للعمل على مدار ٢٤ ساعة للمتابعة المستمرة لإنتخابات مجلس النواب، وحل أي مشكلة مع المرور المستمر لمتابعة الشوارع المؤدية للمقار الإنتخابية ورفع كافة الإشغالات بها، حفاظًا على السيولة المرورية.





أشار محافظ البحيرة، إلي أن يوجد التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية ورفع درجة الإستعداد وإنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة.





وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم توفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين، وكذا أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الإنتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.



وأشار المحافظ، إلى أن جميع الوحدات المحلية قامت برفع درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة حيث تتم اعمال التجهيز بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم اماكن الدخول والخروج بكافة المقرات الانتخابية للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه و بالمقرات الإنتخابية مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها .

وأكد هشام آمنة، أن تم توفير الكمامات و المطهرات لتعقيم المواطنين قبل دخول اللجنة، بالإضافة إلى الإنتهاء من تعقيم كافة اللجان و المقرات الإنتخابية، مشيرًا إلى أن سيتم توفير فريق طبي من مديرية الصحة أمام كل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين.





وأوضح محافظ البحيرة أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لمواجهة أي تغييرات في الجوا وسقوط أمطار كثيفة خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تم تجهيز كافة المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وبشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة آثار الأمطار علي الفور لتوفير بيئة آمنة لجميع مواطنى المحافظة.





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وناشد محافظة البحيرة، جميع أهالي مراكز ومدن محافظة البحيرة، بالمشاركة في العملية الانتخابية و الإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الأمثل لهم، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات جزء لا يتجزء من بناء الوطن.





يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ ٤مليون و١٢ ألف و٣٣٨ ناخب وإجمالي عدد المراکز الإنتخابية ٦٥٣ لجنة وعدد الدوائر ٩ واللجان الفرعية ١٢٩٦ لجنة.