علي فازال في الجونة: لم أشاهد أفلامًا مصرية ولكني أعرف عمر الشريف

عقد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، لقاء مفتوحًا بعنوان حوار مع علي فازال في افتتاح فعاليات منصة الجونة، وتحدث نجم بولييود علي فازال في الحوار الذي أدارته بشري ورامان تشاولا مستشار المهرجان عن كواليس عمله في السينما الأمريكية، ومع جودي دانش في فيلم إليزابيث اند عبدول وفيلمه الجديد جريمة علي النيل.





وقال علي فازال إنه سعيد بالعمل في الفيلم وأن مخرج الفيلم ممثل بالاساس، وهو ما جعل أداه في العمل يتدفق بسلاسة، وأنه عقد جلسات عمل وورش للتحضير للفيلم.





وأشار فازال إلي أنه يعتبر نفسه محظوظا بالعمل في الجزء السابع من fast and furious، وأنه صور لنفسه فيديو بهاتفه من أجل كاستنج فيلم عبدول وبعد ٢٥ يوما اتصلوا به وأخبروه باختياره لبطولة العمل، مشيرا إلي أن جودي دانش كانت كريمة معه، وأنه قدم شخصية عبدول من خياله لأنه لا توجد تفاصيل كثيرة عن الشخصية الحقيقة، حيث تم محو كل المعلومات عنه، لكنه قرأ خطابات الملكة التي كانت ترسلها له وكانت تؤكد علي أن علاقتهما كانت علاقة روحية وراقية.





وأضاف علي فازال أنه لم يشاهد أفلام السينما مصرية ولكنه يعرف جيدا النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف وانه يتطلع للعمل في السينما المصرية ولمشاهدة أعمال سينمائية مصرية ويتعرف أكثر عن عالم السينما في مصر، خاصة أن مصر بها الكثير من الأماكن الرائعة التي يمكن التصوير بها.



