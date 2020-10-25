رئيس جامعة دمنهور: الشباب لديهم حماس للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.. فيديو

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن جامعة دمنهور دائما تعمل طبقا لخطة، فكان لديها خطة موضوعة من حوالي شهر ماض، خاص بالتوعية سواء في القري أو المراكز أو مدن المحافظة، عن طريق الطلاب أو الإداريين أو أعضاء هيئة التدريس، التي يتم توزيهم توزيع جغرافي.





وأضاف عبيد صالح، خلال حواره في برنامج"صباح الورد" المذاع عبر فضائية"تن"، أن يوجد كتائب إلكترونية أيضا في توعية المواطنين، جانبا إلي وجود طلاب يقوموا بمساعدة المواطنين عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي تحديدا للجنته الانتخابية، وايضا في غرفة العمليات يتم متابعة جميع اللجان عن طريق الفيديو كونفرانس.





وأشار إلي أن يوجد العديد من المسيرات الانتخابية غرضا في حث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات، نظرا لأنه واجب قومي وطني على ككل مواطن ومواطنة مصرية.





وأوضح أن تحقق في مصر الاستقرار والأمن إضافة إلي وجود مشروعات قومية خلال 6 أعوام الماضيين، في عهد الرئيس السيسي التي وضع رؤية واضحة واستطاع تحقيقها، بإخلاصه لله عز وجل وإخلاصه لشعبه، مشيرا إلي أن جميع الشباب لديها حماس في النزول وأداء صوتها الانتخابي2020، بسبب كل ما شاهدوه في تطور مصر في جميع المجالات.





وأكد أن حاليا مصر أصبح لها وضع رائع علي مستوي العالم في جميع المجالات، وتقدم سواء في البنية التحتية أو الطرق أو المشروعات العملاقة.



