انتخابات مجلس النواب.. تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

انتهت المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منها في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر ويومان في الداخل 24 و25 أكتوبر وفي انتظار انتهاء فرز الأصوات وإعلان نتائج التصويت.









تنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.









وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.









ووفقا للجدول الزمني، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات 1 نوفمبر المقبل بعد إنهاء عمليات فرز اللجان داخل 14 محافظة.









يأتي ذلك بعدما صدقت الهيئة، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، على قرارها رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى الزمنى لانتخابات مجلس النواب، والذى تضمن كافة تفاصيل المرحلتين اللتين ستجرى بهما الانتخابات.



