AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس التنظيم والإدارة يدلي بصوته في انتخابات النواب.. ويحث المواطنين على المشاركة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:22 م
رئيس جهاز تنظيم الادارة
رئيس جهاز تنظيم الادارة
Advertisements
آية الجارحي
أدلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنة استراحة الديزل بالدقي.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين للمشاركة في التصويت في انتخابات النواب باعتباره أحد الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب نظرا للدور الهام الذي يقوم به المجلس وفقا للدستور والقانون.

وانطلقت أمس السبت انتخابات مجلس النواب، تستمر حتى اليوم الأحد، في محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

ويأتي موعد انتخابات مجلس النواب المصرى 2020 في الخارج والداخل فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

وتكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد المواطنين على لجنة المنارة الإسلامية بالعجوزة

إقبال محدود بلجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية في الساعات الأولي لانتخابات النواب

إقبال ضعيف بلجنة مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية وقت الظهيرة بانتخابات النواب

السيدات يتصدرن مشهد التصويت في انتخابات النواب بدائرة العجوزة.. فيديو

سلاسة انتخابية بلجنة العجوزة الإعدادية والثانوية

إغلاق لجنة المنار الإسلامية بالعجوزة للاستراحة

ترشيحاتنا

العم عاشور ضحية التنمر بسوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020

في سيناء.."الرجلة" نبات عشبي يخفض نسبة الدهون ويقضي على الكوليسترول

اتحاد جدة يحسم صفقة أحمد حجازي.. والتوقيع اليوم

نهائي الكونفدرالية.. عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان

بإطلالة أنيقة درة تبهر متابعها عبر إنستجرام

رئيس بنك C I B الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

6 نوفمبر.. شوبير يحسم الجدل: لا تأجيل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

رئيس بنك C I B الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين

الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

مجانين تريند.. رد قاسٍ من شوبير على المشككين في بطولات الأهلي

هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم ؟ الإفتاء توضح

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

الإسكان: 1 نوفمبر بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة