رئيس التنظيم والإدارة يدلي بصوته في انتخابات النواب.. ويحث المواطنين على المشاركة

أدلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمقر لجنة استراحة الديزل بالدقي.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين للمشاركة في التصويت في انتخابات النواب باعتباره أحد الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب نظرا للدور الهام الذي يقوم به المجلس وفقا للدستور والقانون.

وانطلقت أمس السبت انتخابات مجلس النواب، تستمر حتى اليوم الأحد، في محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".





ويأتي موعد انتخابات مجلس النواب المصرى 2020 في الخارج والداخل فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.



