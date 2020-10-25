في استجابة فورية للأهالي.. محافظ قنا يوجه بإنشاء عدة مطبات في مدخل أولاد إسماعيل

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة عمل مطبات صناعية مطابقة للمواصفات الفنية بطريق مصر - أسوان الزراعي، أمام مدخل قرية أولاد إسماعيل بمركز دشنا، وذلك لمنع تكرار الحوادث في هذه المنطقة حرصا على سلامة الأهالي.





وكلف الداودى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة دشنا بالتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا، لبدء العمل في إنشاء المطبات تلبيةً لمطلب العديد من الأهالي، وذلك لإلزام السيارات بتهدئة سرعتها عند مدخل القرية ليتمكن المشاة من عبور الطريق في أمان.





جاء ذلك خلال توجه محافظ قنا إلى مدينة دشنا لتفقد عدد من المقرات الانتخابية، حيث تصادف وقوع حادثة بين سيارتين أمام مدخل القرية المذكورة، حيث توقف للاطمئنان على المصابين.





واستمع محافظ قنا، لشكوى الأهالي الذين طالبوا بعمل مطبات صناعية حفاظًا على سلامتهم.





و أشار إلى أن المطبات سوف يتم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة المرور، لمنع تكرار الحوادث في هذه المنطقة حرصًا على سلامة الأهالي.





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