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رئيس تحرير الجمهورية: الهيئة الوطنية للانتخابات لا سلطان عليها.. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:35 م
رئيس تحرير الجمهورية
رئيس تحرير الجمهورية
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نورهان رأفت
قال عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، إن مصر تواجه تحديات كبيرة داخليا وخارجيا ، موضحا أن هناك تربصات داخلية وخارجية غرضها التشويه فقط.

وأضاف عبد الرزاق توفيق ، خلال لقائه للتغطية الخاصة لـ انتخابات النواب، على فضائية "صدى البلد" ، أن مصر تواجه حرباً عالمية شرسة ، ولكن مصر دولة قوية بجيشها وشعبها، موضحا أن محاولات تضليل الوعي للمصريين أسفرت عن الفشل.

وأشار رئيس تحرير جريدة الجمهورية إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة لا سلطان عليها، لافتا إلى أن صوت المواطن "مقدس" .

وتابع "توفيق" أن ورقة الانتخابات مؤمنة على أعلى مستوى ، قائلا: "الانتخابات على عينك ياعالم " .

وانطلقت أمس السبت انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 اكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل يومى السبت والأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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