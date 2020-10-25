نائب محافظ بني سويف: عدد كبير من المواطنين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.. فيديو

قال بلال الحبشي، نائب محافظ بني سويف، إن غرفة عمليات المحافظة تتابع غرف العمليات الفرعية على المراكز السبعة.





وأضاف بلال الحبشي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "تن"، أنه يوجد أيضا غرف عمليات على مستوى الوحدات القروية، وتمثل 40 وحدة قروية.





وأشار "الحبشي"، إلى أنه بالفعل تم بدء متابعة العملية الانتخابية من قبل غرف العمليات، في وجود أعضاء الهيئة القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان التي تم فتحها، وبالتالي تواجد عدد كبير من المواطنين وأدلوا بأصواتهم من خلال رصد غرفة العمليات.





على الجانب الآخر قال نائب محافظ السويس، إنه بمقارنة تلك الانتخابات بانتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نجد أن الأعداد بشكل تقديري تضاعفت أكثر من مرة، ووجود عدد كبير فارق من السيدات مثل كل عام.





وأكد نائب محافظ السويس، أنه يوجد داخل اللجان ننسبة كبيرة من الشباب ونزولهم لأداء صوتهم الانتخابي، وذلك يعود لوجود عدد كبير من الشباب ايضا كمرشحين، وذلك تم رصده من متابعة المحافظة من خلال المرور على اللجان منذ الصباح الباكر، موجها لأهالي محافظة بني سويف عدم تفويت الفرصة وحقه في اختيار الشخص الذي سوف يمثله داخل مجلس النواب، وخاصة أن تلك القرارات سوف تكون مستقبل له ولأسرته.



