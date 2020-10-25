حمدي رزق عن انتخابات البرلمان: اختيار النائب المناسب مسئولية المواطن

أكد الإعلامي حمدي رزق، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني، لافتا إلى أ ن مسئولية المواطن هي اختيار النائب المناسب والممثل الجيد له ولأهل منطقته أو دائرته.



ووجه حمدي رزق حديثه للمواطن، خلال تغطية خاصة لمتابعة سير العملية الانتخابية على قناة "صدى البلد"، قائلا: " بصوتك بتقول أنا هنا أنا المواطن.. أنا السيد العظيم".







وأضاف أن السبب في تراجع الإقبال في بعض اللجان الانتخابية هو إجراء التصويت على مدار يومين، قائلا: "الناس مريحة.. ولكن حاسب الوقت يسرقك".









وأوضح رزق، أن الناخب يدلي بصوته مرة كل خمس سنوات فقط لمجلس النواب، وهذه الفترات متباعدة، معقبا: "متقولش احنا زهقنا.. وبنصوت كل شوية".









وتابع أن الحديث عن الأموال في الانتخابات البرلمانية لا يتكلم عنه "إلا السماسرة"، ولذلك من يبيع الأصوات وما شبه ذلك لا يكون إلا سمسارا، فصوتك الانتخابي هو قيمة وطنية يجب أن تحترم، ويجب ألا نشوه استحقاقا انتخابيا مثل هذا اليوم.