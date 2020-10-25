AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حمدي رزق عن انتخابات البرلمان: اختيار النائب المناسب مسئولية المواطن

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:45 م
الاعلامي حمدي رزق
الاعلامي حمدي رزق
Advertisements
فرح علاء الخولي
أكد الإعلامي حمدي رزق، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني، لافتا إلى أن مسئولية المواطن هي اختيار النائب المناسب والممثل الجيد له ولأهل منطقته أو دائرته.


ووجه حمدي رزق حديثه للمواطن، خلال تغطية خاصة لمتابعة سير العملية الانتخابية على قناة "صدى البلد"، قائلا: "بصوتك بتقول أنا هنا أنا المواطن.. أنا السيد العظيم".


وأضاف أن السبب في تراجع الإقبال في بعض اللجان الانتخابية هو إجراء التصويت على مدار يومين، قائلا: "الناس مريحة.. ولكن حاسب الوقت يسرقك".


وأوضح رزق، أن الناخب يدلي بصوته مرة كل خمس سنوات فقط لمجلس النواب، وهذه الفترات متباعدة، معقبا: "متقولش احنا زهقنا.. وبنصوت كل شوية".


وتابع أن الحديث عن الأموال في الانتخابات البرلمانية لا يتكلم عنه "إلا السماسرة"، ولذلك من يبيع الأصوات وما شبه ذلك لا يكون إلا سمسارا، فصوتك الانتخابي هو قيمة وطنية يجب أن تحترم، ويجب ألا نشوه استحقاقا انتخابيا مثل هذا اليوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: الجماعات الإرهابية حاولت زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة

مفتى الديار المصرية: برد على اتصالات السائلين عن الفتوى بنفسى.. فيديو

خبير: سماسرة الدواجن يحددون الأسعار حسب العرض والطلب

السفيرة وفاء بسيم.. أول سيدة مصرية تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة..فيديو

حمدي رزق: الجيزة محظوظة بـ أبو العينين

أغنياء من التعفف .. شاهد حمدي رزق: الجيزة محظوظة بـ أبو العينين

ترشيحاتنا

ماذا يقال عند سماع أذان العصر ؟.. بـ21 كلمة يغفر الله ما تقدم من ذنبك

حلم اللقب الأول.. بيراميدز يتحدى نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.. الليلة

يستحق التكريم.. أحمد حسن: فتحي تعامل برجولة وشرف مع الأهلي حتى اللحظة الأخيرة

بنشر صورة بإحصائية أهدافه .. أحمد عيد عبد الملك: محدش بياخد غير نصيبه

ميروحش هدر.. أم شهيد توجه رسالة مؤثرة للمصريين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد صلاة الظهر ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

سرقة أموال صيدليات رشدي والفؤاد والعزبي| والنيابة تحيل المتهمين للجنايات

6 نوفمبر.. شوبير يحسم الجدل: لا تأجيل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

اضغط هنا .. استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس النواب

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

رئيس بنك C I B الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ماذا يقال عند سماع أذان العصر ؟.. بـ21 كلمة يغفر الله ما تقدم من ذنبك

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

مجانين تريند.. رد قاسٍ من شوبير على المشككين في بطولات الأهلي

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة