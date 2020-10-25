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محافظات

محافظ قنا: المرأة كعادتها تتصدر المشهد أمام المقار الانتخابية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بالمقرات الإنتخابية فى مدينتى دشنا وقنا للإطمئنان على انتظام سير العملية الإنتخابية فى ثانى أيام التصويت.


أكد محافظ قنا، انتظام فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى مواعيدها، لافتًا إلى أنه تفقد اليوم لجان" مدرسة السمطا بحرى الإعدادية - مدرسة الشهيد محمود الأمين الإبتدائية بأبومناع بحرى - المعهد الأزهرى النموذجى بقنا".


وأوضح الداودى، أن قنا تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الـ ١٤ التى تجرى بها إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، مؤكدًا أن اليوم الأول من التصويت انقضى دون حدوث أية مشاكل فى اللجان الإنتخابية، حيث لم تتلقى غرفة العمليات المركزية أى أخطار يفيد بوقوع مشكلة فى محيط وداخل اللجان.


وأشار الداودى، إلى أن عملية التصويت تتم تحت إشراف قضائى كامل و وسط تأمين شامل من قوات الشرطة.


وأشاد محافظ قنا، بالإقبال الكبير من قِبل المواطنين على اللجان من مختلف الفئات العمرية، لافتًا إلى أن المرأة كعادتها تصدرت المشهد أمام المقار الإنتخابية، وهو ما يؤكد ارتفاع مستوى الوعى لدى المواطنين وحرصهم على المشاركة بفاعلية لإختيار ممثليهم فى مجلس النواب.


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محافظ قنا: المرأة كعادتها تتصدر المشهد أمام المقار الانتخابية
محافظ قنا: المرأة كعادتها تتصدر المشهد أمام المقار الانتخابية
محافظ قنا: المرأة كعادتها تتصدر المشهد أمام المقار الانتخابية
محافظ قنا: المرأة كعادتها تتصدر المشهد أمام المقار الانتخابية
محافظ قنا: المرأة كعادتها تتصدر المشهد أمام المقار الانتخابية
محافظ قنا: المرأة كعادتها تتصدر المشهد أمام المقار الانتخابية
محافظ قنا: المرأة كعادتها تتصدر المشهد أمام المقار الانتخابية

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