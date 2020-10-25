البابا تواضروس: الوحدة الوطنية بين المصريين ربانية.. فيديو

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كل مؤسسات الدولة تعمل من أجل الوحدة الوطنية بما فيها الجيش والشرطة والقضاء، معقبا: "قوى الشر لا يعجبها الروح الوطنية المتواجدة بيننا، وعليه دائما ما تحاول أن تنفذ بين هذه الوحدة".



وأضاف "تواضروس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الوحدة الوطنية بين المصريين ربانية منذ أيام الفراعنة وحتى النهاية، مشددا على أن الوحدة بفعل يد الله، ولهذا مهما فعلوا فلن يحققوا هدفهم.



وأكمل: مصر محفوظة بنعمة الله دائما، موضحا أن الشعب المصري يجل ويحترم الأديان بصفة عامة وهو شعب متدين بطبعه، والدليل على هذا وجود أكثر من جملة في كلامنا منها "إن شاء الله" والتي تدل على إرادة الله وغيرها.



وأوضح أن الدور الوطني للمؤسسات الدينية يعد دور أصيل وله قيمة كبيرة لأنه ينبع من القلب، معقبا: هناك دروس في الكنيسة عن حب الوطن ومصر، كما أنها لدينا عيد دخول المسيح مصر.



