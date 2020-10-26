شاهد.. آبل تروج لآيباد iPad Air 4 بإعلان جديد .. فيديو

نشرت شركة آبل فيديو جديد لجهاز الآيباد iPad Air 4 الذى أعلنت عنه الشركة رسميا كما فتحت الشركة له باب الحجز المسبق منذ أسبوعين، حيث يعتبر الجهاز من أفضل أجهزة الآيباد التى أطلقتها آبل على الإطلاق حيث صدر بشاشة أكبر وأفضل فى الجودة من الأجهزة السابقة.





وبحسب موقع Apple Insider فإن الفيديو يظهر تصميم وشكل آيباد iPad Air 4 ، بألوانه المختلفة والمتعدة والتى تأتى بألوان الأزرق السماوى وهو الذى قامت بل بعرضه فى البداية، وكذلك ألوان الفضى و الأخضر الفيروزى، والوردى و الرمادى.





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وتعتبر شاشة آيباد iPad Air 4 كبيرة نسبيا، حيث تأتى بشاشة قياس 10.9 بوصة من نوع Liquid Retina display، بالإضافة إلى قارىء بصمة الإصبع فى نفس مكان زر التشغيل، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل .





ويحتوى آيباد iPad Air 4 على معالج آبل الجديد A14 Bionic، وهو نفس معالج هواتف آيفون 12، كما يعمل بنظام تشغيل iOS 14 ، ويقدم المعالج الجديد أداء أسرع بنسبة 30%، و يدعم أيضًا العمل بلوحة مفاتيح آيباد برو، و قلم آبل الشهير . apple pencil بالإضافة إلى شاحن سريع بقوة 20 واط، كما سيدعم منفذ الشحن من type-C.





ويبلغ جهاز iPad Air 4 سعر 599 دولارًا لنسخة الواى فقط، بينما سعر 729 دولارًا لأعلى نسخة والتى تأتي بالإنترنت الخلوى و الواى فاي، مع ذاكرة 256 جيجابايت.





وكان أول فيديو على الإطلاق قد ظهر ل iPad Air 4 كان يوم الثلاثاء الماضى، حيث يعتبر الفيديو أول فيديو يعرض شكل و تصميم الجهاز بعد الإعلان الرسمى عنه من الشركة.