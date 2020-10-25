AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ سوهاج: لا مشاكل أثناء سير العملية الانتخابية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:52 م
اللواء طارق الفقى،
اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إنه لا توجد أى مشاكل أثناء سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يتابع مدى التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية وسلاسة سير تلك العملية الانتخابية.

وأضاف "الفقى" خلال لقاء خاص فى تغطية خاصة عبر فضائية "الأولى"، أنه لا يوجد ما يعكر صفو العملية الانتخابية حتى الآن، موضحا أن سوهاج من المحافظات المتميزة فى موضوع النظافة.

وتابع أنه قام بالمرور على معظم اللجان فى محافظة على الأقل فى محيط دائرة سوهاج، لافتا إلى أن جميع الأعمار تشارك في العملية الانتخابية.

وأكد أن هناك 195 مرشحا على 8 لجان عامة بالمحافظة، معتقدا أن نسبة الناخبين ستكون الأعلى مقارنة بمجلس الشيوخ.

وأشار إلى أنه تم تحضير أماكن جيدة لفرز الأصوات، مضيفا أنه سيتم غلق اللجان فى موعدها إلا إذا كان هناك ناخبون موجودون، حيث إنه تم تحضير اللجان العامة بشكل جيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: رفع الاستعدادات لليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ 14 محافظة

محافظ أسيوط: انقضاء جولة إعادة مجلس الشيوخ دون أي شكاوى أو مشاكل

محافظة سوهاج تستعد لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020

شعراوي: 14 محافظة أنهت استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ..عمليات الوزارة تبدأ متابعة سير العملية الانتخابية .. والمحليات على مسافة واحدة من جميع المرشحين

مدير أمن الجيزة يتفقد إحدى اللجان الانتخابية

كله يروح بكمامته.. محافظ بني سويف: غير مسموح بتعكير صفو العملية الانتخابية

ترشيحاتنا

ميروحش هدر.. أم شهيد توجه رسالة مؤثرة للمصريين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

بعد تصريحات ترامب عن كورونا .. بشرى سارة عن لقاح أكسفورد المنتظر

لتعويض غياب فان دايك .. ليفربول يتحرك لضم أوزان كاباك

الإسكان: 1 نوفمبر بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

كيف تكون مرتاح البال؟ 3 أمور نصح بها القرآن تضمن لك السعادة

سر منح المرأة المتوفى عنها زوجها «عدة أكبر» من المطلقة

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

سرقة أموال صيدليات رشدي والفؤاد والعزبي| والنيابة تحيل المتهمين للجنايات

6 نوفمبر.. شوبير يحسم الجدل: لا تأجيل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

اضغط هنا .. استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس النواب

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

رئيس بنك C I B الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

ماذا يقال عند سماع أذان العصر ؟.. بـ21 كلمة يغفر الله ما تقدم من ذنبك

مجانين تريند.. رد قاسٍ من شوبير على المشككين في بطولات الأهلي

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة