محافظ سوهاج: لا مشاكل أثناء سير العملية الانتخابية

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إنه لا توجد أى مشاكل أثناء سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يتابع مدى التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية وسلاسة سير تلك العملية الانتخابية.





وأضاف "الفقى" خلال لقاء خاص فى تغطية خاصة عبر فضائية "الأولى"، أنه لا يوجد ما يعكر صفو العملية الانتخابية حتى الآن، موضحا أن سوهاج من المحافظات المتميزة فى موضوع النظافة.





وتابع أنه قام بالمرور على معظم اللجان فى محافظة على الأقل فى محيط دائرة سوهاج، لافتا إلى أن جميع الأعمار تشارك في العملية الانتخابية.





وأكد أن هناك 195 مرشحا على 8 لجان عامة بالمحافظة، معتقدا أن نسبة الناخبين ستكون الأعلى مقارنة بمجلس الشيوخ.





وأشار إلى أنه تم تحضير أماكن جيدة لفرز الأصوات، مضيفا أنه سيتم غلق اللجان فى موعدها إلا إذا كان هناك ناخبون موجودون، حيث إنه تم تحضير اللجان العامة بشكل جيد.