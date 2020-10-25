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اقتصاد

514 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:31 م
عقارات دبى
عقارات دبى
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قسم الاقتصاد
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 514 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 183 مبايعة بقيمة 355.59 مليون درهم منها 7 مبايعات للأراضي بقيمة 37.14 مليون درهم و176 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 318.45 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل .

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وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 136.66 مليون درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 51.34 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 85.32 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 16 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 22.2 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 5 ملايين درهم .

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