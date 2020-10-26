30 يوما لإعداد لائحة الشيوخ.. كيف ينظم المجلس أموره في هذا الشهر؟

أجابت المادة الخامسة من قانون مجلس الشيوخ على هذا السؤال، حيث تنص على: " تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته".

قالت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي، إن الاجتماع الأول للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، سيبدأ باللائحة التي أعدتها الأمانة العامة وسيتم مناقشتها، والعمل عليها بالحذف أو الإضافة أو التعديل، لتنظم العمل في المجلس، واجبات وحقوق النواب، والتعامل مع أدوات اللجان النوعية والجلسة العامة.





وأوضحت أن المجلس سينتهي من اللائحة خلال 30 يوما: "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ" متوقعة ان يصدرها المجلس الجديد".