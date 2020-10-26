كيف نحبب أطفالنا فى الصلاة ؟.. تعرف على الطريقة

أجاب الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد اليه خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، تقول صاحبته (ابني يبلغ من العمر 6 سنوات، وأريد أن أعلمه القرآن والصلاة ولكنه يغلبنى كثيرًا ولا يسمع كلامى فى حفظ القرأن والصلاة فماذا أفعل معه ؟).





وأوضح "الفيل"، قائلًا: "إنه إذا أراد الأبوين أن يعلموا أولادهم الصلاة وحفظ القرأن وهما فى سن الطفولة فعليهم أن يتفهموا أولًا أن هذا السن لدى الإطفال يكون لديه طاقة يفرغها فى اللعب فقط ولا يحب أن يلزمه أحد بأمر تكليفي، فإعطي له الحق فى أن يتشبع بمرحلة الطفولة فعليكى ويأخذ قسطه من اللعب، ثم عندما يبلغ سن السابعة من عمره إبدئي فى تعليمه للصلاة وحفظ القرأن الكريم حتى عندما يكبر ويصل لسن الشباب لا يفعل حركات الطفولة، فلكل مرحلة عمرية ولها أفعالها وأعمالها وتكاليفها".





وتابع: فعندما يبلغ سن السابعة من عمره أبدئى فى تعليمه بمواقيت الصلاة ورغبيه فى الصلاة وعندما يصل لسن 10 سنوات فإضربه لو ترك الصلاة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع).





خطوات لتعليم الأبناء المحافظة على الصلاة