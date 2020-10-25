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أخبار البلد

تجمع ناخبين أمام مدرسة النور للمكفوفين بالدقي فترة الاستراحة للتصويت

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور- هدير علاء
تجمع عدد من الناخبين أمام لجنة مدرسة النور للمكفوفين بالدقي، في انتظار انتهاء فترة الاستراحة المقررة حتى الساعة الرابعة عصرا وإعادة فتح أبوابها، ومن بينهم ناخب من كبار السن، حضر متكئا على عكازه، وجلس أمام اللجنة في انتظار الإدلاء بصوته.

وتجرى العملية الانتخابية باللجنة، وسط إجراءات أمنية واحترازية منذ فتح أبواب اللجنة في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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