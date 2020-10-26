أبناء المحافظات الحدودية وتحديات الأمن القومي.. تفاصيل ندوة حماة الوطن

نظمت وزارة الشباب والرياضة، الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ندوة ثقافية بعنوان "دور ابناء المحافظات الحدودية فى نصر اكتوبر وتحديات الأمن القومي" بالمدينة الشبابية بأبوقير تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة حاضر فيها اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن.









شرح الغباشي، تحديات الأمن القومي وحروب الجيل الرابع وبطولات أبناء المحافظات الحدودية، مؤكدا أن موقع مصر الجغرافي جعلها مطمعا للدول الكبرى على مر التاريخ، لأنها تقع في عقدة مواصلات بين ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.









وأشار الى أن نصر أكتوبر يعد أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، باقتطاع ابناء الشعب جزء من قوتهم دعما للمجهود الحربى وسجل ابطال القوات المسلحة بطولات خارقة فى عبور خط بارليف المنيع مسطرين تاريخا من نور باسترداد الأرض والكرامة وعودة سيناء أرض الأمجاد والبطولات إلى أحضان الوطن.









وأوضح ان بطولات المقاتل المصرى دفعت العدو لاتباع منهجية جديدة وهي حروب الجيل الرابع والتي تهتم بإفساد وتدمير عقول الشباب بنشر الأكاذيب وترويج الشائعات والصور المفبركة ومحاولات بث الفتنة محذرا من الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا ونشر وترويج كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التأكد من صحة الخبر أو المعلومة.









كما تحدث الغباشى، عن بطولات المحافظات الحدودية التى تلعب دورا فاعلا وحيويا في حماية الحدود وخاصة في سيناء "بوابة مصر الشرقية" وعلى الحدود المصرية الجنوبية مع السودان في محافظتي أسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الحدود الغربية بمحافظة مطروح والوادى الجديد مشيدا بدور أهل سيناء في افشال مخطط موشيه ديان بتدويل قضية سيناء في مؤتمر الحسنة 1968 (الشيخ سالم الهرش) والشفرة النوبية في نصر أكتوبر 1973 (عم أحمد إدريس) بعد رصد العدو الإسرائيلى تحركات الجيش المصرى بسيناء وحماية الحدود المصرية مع ليبيا، من مدينة السلوم الحدودية شمالا وبامتداد الوادى الجديد، وتقوم هذه القبائل بمساعدة القوات المسلحة في كشف عمليات التهريب، وصد المتسللين إلى الأراضى المصرية، بمساعدة القوات المسلحة، حفاظا على الأمن القومى المصرى.









وأكد أهمية بناء وعي المواطنين في مواجهة محاولات تزييف الوعي التي ينتهجها أعداء مصر، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة النيل من الوطن واستقراره وعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع مصر في مكانتها اللائقة بين دول العالم خاصة أن أعداء الوطن لايدخرون وسعا نحو العمل على تزييف الوعي من خلال تغيير محتوى المادة الاعلامية عبر التلاعب بالألفاظ والجمل والعبارات مستخدمين في ذلك أساليب تكنولوجية لتعرض على الجمهور المستهدف نوعا من الأكاذيب لمحاولة خلق وعي زائف وتضليل الرأي العام بهدف إحداث بلبلة والعمل على نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وفق هدف نهائي لهم ألا وهو هدم الدولة المصرية.









وشدد على الدور الهام الذي ينبغي أن تقوم به الأسرة ودور التعليم والمسجد والكنيسة ومراكز الشباب والثقافة ووسائل الإعلام في تكريس الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء للوطن والتحذير من مخاطر محاولات النيل، مطالبا الجميع بالتكاتف والاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة حفاظا على الامن القومى المصرى والاستفادة من دروس انتصارات أكتوبر المجيدة والتى تكمن في الإصرار، وتحقيق الهدف ومواصلة الطريق واستكمال ما تحملوه من صعاب في مواصلة مشوار التنمية والبناء موجها التحية للقوات المسلحة وهى الآن تبذل جهدا كبيرا في مواجهة الأعداء ويساهم مع الدولة كذراع مساهمة في التنمية.