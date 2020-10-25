رئيس جامعة الوادى الجديد يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب.. صور

أدلى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد ، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة التربية الفكرية بالخارجة

وعقب مشاركته أشاد رئيس جامعة الوادى الجديد بالتنظيم والهدوء والديمقراطية التي تسود سير العملية الانتخابية فى ظل قيادة سياسية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنعم بها مصر داعيا أبناء الوادى الجديد بالمراكز الخمسة إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقوقهم الدستورية .

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن شعب الوادى الجديد شعب متحضر وواع وله الحق في تحديد مصيره واختيار ممثليه لمجلس النواب من خلال ممارستهم وواجبهم الدستورى والوطني في هذه الانتخابات الحرة و النزيهة

وأكد رئيس الجامعة حرصه علي المشاركة في انتخابات مجلس النواب وكذلك في جميع الاستحقاقات الدستورية التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وانطلق امس ، السبت، الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.









وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.









وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب









وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.



