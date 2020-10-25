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أخبار البلد

فتح مدرسة العجوزة الإعدادية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد فترة الاستراحة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:07 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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محمود نوفل
 فتحت لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية أبوابها من جديد أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب بعد الساعة الراحة التي حصل عليها القائمون علي اللجنة الانتخابية.

كانت لجنة مدرسة العجوزة الاعدادية قد فتحت أبوابها أمام الناخبين من أبناء دائرة العجوزة والدقي والجيزة في تمام التاسعة صباحا للادلاء باصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الاولي من انتخابات مجلس النواب والتي بدأت بالامس وتنتهي اليوم لتحديد من يمثل الدائرة في مجلس النواب.

وشهدت اللجنة أمس إقبالًا محدودا من الناخبين وسط إجراءات احترازية مشددة وتعاون من رجال الأمن الذين حرصوا على تقديم الكمامات للناخبين. 

ويشهد محيط اللجنة انتشارا مكثفا من عناصر التأمين في إطار الخطة التأمينية الشاملة التي وضعتها الدولة المصرية   لتأمين المواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم في العملية الإنتخابية.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، حيث يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

يذكر ان الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية. 

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