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تعليم

طريقة جديدة لتقويم العظام| طبيب أزهري يشارك في أكبر مؤتمر دولي ببحث علمي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:09 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
شارك الدكتور ياسر البطراوي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، في فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة العظام في العاصمة الكورية سيول، والذي تنظمه جمعية جراحة العظام الكورية، ويعد أكبر تجمع علمي لأساتذة جراحات العظام في قارة آسيا.
    
وأوضح الدكتور ياسر البطراوي ، أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجمعية الكورية تستمر فعالياته على مدار خمسة أيام، مشيرًا إلى أنه قد اختير لإلقاء محاضرة افتتاحية عن طريقته الجديدة، التي سماها باسم جامعة الأزهر؛ ليكون هناك وجود قوي لمصر وللأزهر في هذا المحفل العلمي الدولي الكبير.

وأشار إلى أنه ولأول مرة يكون اسم جامعة الأزهر في عنوان بحث افتتاح المؤتمر والمحاضرة الافتتاحية: " Plenary lecture"، والتي تحظى بحضور أساتذة العظام من مختلف دول العالم.
   
جدير بالذكر أن البحث العلمي الذي تقدم به ابن جامعة الأزهر الدكتور ياسر البطراوي، والذي يتضمن طريقة جديدة وحديثة في مجال تقويم العظام نُشِرَ دوليًّا في مجلة تقويم وتطويل العظام الدولية، وهي المجلة الدولية الوحيدة المتخصصة الرسمية لكل جمعيات التطويل والتقويم الدولية بما فيها الجمعية الأمريكية؛ مما يسهم في رفع الترتيب الدولي للجامعة.

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