طريقة جديدة لتقويم العظام| طبيب أزهري يشارك في أكبر مؤتمر دولي ببحث علمي

شارك الدكتور ياسر البطراوي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، في فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة العظام في العاصمة الكورية سيول، والذي تنظمه جمعية جراحة العظام الكورية، ويعد أكبر تجمع علمي لأساتذة جراحات العظام في قارة آسيا.

وأوضح الدكتور ياسر البطراوي ، أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجمعية الكورية تستمر فعالياته على مدار خمسة أيام، مشيرًا إلى أنه قد اختير لإلقاء محاضرة افتتاحية عن طريقته الجديدة، التي سماها باسم جامعة الأزهر؛ ليكون هناك وجود قوي لمصر وللأزهر في هذا المحفل العلمي الدولي الكبير.





وأشار إلى أنه ولأول مرة يكون اسم جامعة الأزهر في عنوان بحث افتتاح المؤتمر والمحاضرة الافتتاحية: " Plenary lecture"، والتي تحظى بحضور أساتذة العظام من مختلف دول العالم.