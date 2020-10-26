يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد

قام المصمم Jaehoon Ahn الذي عمل في شركة بلوجيا بتصميم يخت فاخر علي الطراز الإسلامي تم بناؤه على هيكل عبارة من طراز ترايماران المتعدد، ويتميز بحجمه الهائل. الإسلامي





يأتي اليخت بتصميم داخلي مميز وفريدًا من نوعه بأسقف عالية بشكل استثنائي ليتماشى مع التراث الإسلامي، حيث يبلغ ارتفاع السقف ما يصل إلى 4 أمتار.





ويتكون اليخت من طابقين السطح العلوي وآخر أدناه، حيث يتمتع المالك بإطلالة كاملة على البحر بزاوية 270 درجة، مع مساحات واسعة للاسترخاء، وسلالم تؤدي إلى غرفة النوم العلوية، بينما يوجد لمسات ذهبية على الجدران والأثاث.









وتحتوي ردهة اليخت الأساسية على العديد من الثريات متعددة الطوابق، وسلالم تربط بين الطوابق المتعددة، ومكان لشرب الشاي أو القهوة العربية، والكثير من مناطق الاستراحة داخل اليخت وخارجه.





ويوجد أيضًا صالة خاصة مجهزة بجاكوزي، بينما تحصل الطوابق السفلية على مناطق لتناول الطعام في الهواء الطلق، ويشتمل السطح الرئيسي على حوض سباحة كبير.



