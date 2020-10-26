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يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:07 م
يخت فاخر علي الطراز
يخت فاخر علي الطراز الاسلامي
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اشرف عطية
قام المصمم Jaehoon Ahn  الذي عمل في شركة بلوجيا بتصميم يخت فاخر علي الطراز الإسلامي تم بناؤه على هيكل عبارة  من طراز ترايماران المتعدد، ويتميز بحجمه الهائل. 

يأتي  اليخت بتصميم داخلي مميز وفريدًا من نوعه بأسقف عالية بشكل استثنائي ليتماشى مع التراث الإسلامي، حيث يبلغ ارتفاع السقف ما يصل إلى 4 أمتار.

ويتكون اليخت من طابقين السطح العلوي وآخر أدناه، حيث يتمتع المالك بإطلالة كاملة على البحر بزاوية 270 درجة، مع مساحات واسعة للاسترخاء، وسلالم تؤدي إلى غرفة النوم العلوية، بينما يوجد لمسات ذهبية على الجدران والأثاث.


وتحتوي ردهة اليخت الأساسية على العديد من الثريات متعددة الطوابق، وسلالم تربط بين الطوابق المتعددة، ومكان لشرب الشاي أو القهوة العربية، والكثير من مناطق الاستراحة داخل اليخت وخارجه.

ويوجد أيضًا صالة خاصة مجهزة بجاكوزي، بينما تحصل الطوابق السفلية على مناطق لتناول الطعام في الهواء الطلق، ويشتمل السطح الرئيسي على حوض سباحة كبير.

أما الميزة الرئيسية لهذا اليخت مقارنة باليخوت الأخرى، فهى وجود مسجد بتصميم عربي أنيق، وكما هو الحال مع معظم اليخوت الاختبارية، إذا قام أي شخص بدفع دفعة مقدمة للحصول عليه، فسيكون له القول الفصل فيما يتعلق بتخصيص المقصورة الداخلية.
يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد
يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد
يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد
يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد
يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد

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