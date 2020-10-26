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أخبار البلد

شركة عالمية تعلن إدارة مخاطر سلامة الغذاء بمصر.. تفاصيل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، برزت تحديات عالمية تتعلق بالأمن الغذائي وإدارة مخاطر سلامة الغذاء بشكلٍ أفضل وحماية الصحة العامة، لا سيما في ظل الاضطرابات التي شهدتها العديد من بلدان العالم فيما يتعلق بسلاسل الإمداد الغذائي. 

ويكمن التحدي الأكبر في ضمان توافر الغذاء الآمن والأهم الحفاظ على ثقة المستهلك. ويساهم نشر وتنفيذ إجراءات النظافة والتعقيم الصارمة والمستدامة وتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP، في تحديد هذه المخاطر والحد من آثارها ، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء. إلى جانب أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية الرقابة وجعل الشركات والمؤسسات وتجار التجزئة معنيون بالرقابة الغذائية من خلال تنفيذ الرقابة الذاتية.

وطبقا لمعلومات مدققة صادرة عن كارفور التي تديرها "ماجد الفطيم" في مصر فقد منحت وللمرة الثانية على التوالي كارفور شهادة المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP عن فرعها في "مول مصر" وذلك في شهر أكتوبر الحالي. 

ويقوم نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة  HACCP على تقييم المخاطر وتحديد نقاط السيطرة أو المراقبة فى عملية الإنتاج. وتنقسم هذه الأخطار، إما بيولوجية أو فيزيائية أو كيميائية. بعد ذلك، يتم دراسة مصادر هذه الأخطار إن كانت من المواد الخام أو لها علاقة بالعملية الإنتاجية، وذلك لتحديد مكامن الخطر فى العملية الإنتاجية، ومراقبتها لتفادي أي خطر قد يؤثر على سلامة المنتج. وتشمل عملية تحديد ومراقبة مكامن الخطر إلى جانب العملية الإنتاجية، عمليات الشراء ومعالجتها وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتعبئة والتغليف والتوزيع واستهلاك المنتج النهائي.

ويستخدم العديد من أفضل المصنعين وتجار التجزئة حول العالم نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP ، كأساس لبرامج إدارة سلامة الأغذية ولتحقيق الامتثال لمعايير التدقيق والمراجعة الخاصة بالسلامة الغذائية للمنتجين بالإضافة إلى معايير ضمان جودة المنتجات الزراعية، التي وضعتها المبادرة العالمية لسلامة الأغذية GFSI.

ولا يقتصر برنامج سلامة الغذاء على نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP، إذ يجب تطوير وتنفيذ البرامج المطلوبة مسبقًا مثل مكافحة الآفات وإمكانية تعقب المنتجات وسحبها، إلى جانب وضع وتنفيذ إجراءات التنظيف والتعقيم. كما يتطلب الأمر ضمان أن الموردين والموزعين يعتمدون أيضًا برنامج سلامة الأغذية من خلال تطوير مواصفات المكونات ونظم التحقق للموردين.

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