رئيس جامعة الفيوم يدلي بصوته في انتخابات النواب

توجه الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وذلك بمقر لجنته بمدرسة صلاح البيشيهي الابتدائية بمحافظة الفيوم اليوم الأحد .





أكد الدكتور أحمد جابر شديد أن مشاركته بصوته في الانتخابات البرلمانية تأتي انعكاسًا للشعور بالمسئولية الوطنية وتنفيذًا للواجب والاستحقاق الدستوري.









وتوجه شديد بالشكر للقيادة السياسية وحرصها على إتمام العملية الانتخابية في جو تسوده عوامل السلاسة والسلامة والأمان كما وجه التحية لرجال الأمن على حسن تنظيم الانتخابات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي على أعلى مستوى من المهنية والاحترافية.





ودعا الدكتور أحمد جابر شديد منتسبي جامعة الفيوم من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.





والجدير بالذكر أن محافظة الفيوم ضمن محافظات المرحلة الأولى البالغ عددهم (١٤) محافظة والتي يجري فيها انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ على مدار يومي ٢٤و٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٠



