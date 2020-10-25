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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يدلي بصوته في انتخابات النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:54 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
توجه الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وذلك بمقر لجنته بمدرسة صلاح البيشيهي الابتدائية بمحافظة الفيوم اليوم الأحد .

أكد الدكتور أحمد جابر شديد أن مشاركته بصوته في الانتخابات البرلمانية تأتي انعكاسًا للشعور بالمسئولية الوطنية وتنفيذًا للواجب والاستحقاق الدستوري.


وتوجه شديد بالشكر للقيادة السياسية وحرصها على إتمام العملية الانتخابية في جو تسوده عوامل  السلاسة والسلامة والأمان كما وجه التحية لرجال الأمن على حسن تنظيم الانتخابات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي على أعلى مستوى من المهنية والاحترافية. 

ودعا الدكتور أحمد جابر شديد منتسبي جامعة الفيوم من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجميع المواطنين  بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

والجدير بالذكر أن محافظة الفيوم ضمن محافظات المرحلة الأولى البالغ عددهم (١٤) محافظة والتي يجري فيها انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ على مدار يومي ٢٤و٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٠

من جانب آخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم، عددًا من لجان التصويت، في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت. 

شملت جولة محافظ الفيوم لجان مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، ومدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بمدينة الفيوم.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، كما تفقد أماكن انتظار المشاركين فى الانتخابات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظًا على سلامة الجميع.  
رئيس جامعة الفيوم يدلي بصوته في انتخابات النواب
رئيس جامعة الفيوم يدلي بصوته في انتخابات النواب

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